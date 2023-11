Comparte

El pasado domingo se vivió una nueva jornada de eliminación en Gran Hermano, en donde Scarlette, Viviana y Fernando ‘Bambino’ se encontraban nominados a abandonar el reality.

La primera en salvarse fue Scarlette, quien recibió menos votos del público y se aseguró una semana más al interior del encierro.

De esta forma, Bambino y Viviana se encontraban en un real riesgo de eliminación, quedando su destino en manos de los espectadores.

Finalmente, el público decidió que quien dejaría la casa sería Bambino, recibiendo el 78,47% de los votos.

Ante la noticia, el joven afirmó que no se encontraba penoso por la situación: «Para serte sincero no me siento triste, me siento súper feliz porque la verdad este reingreso no me lo esperaba», reaccionó tras conocer la noticia.

Luego continuó: «Me esperaba reingresar en un repechaje, pero no ahora, y cayó de cielo y sinceramente estas semanas que estuve acá, que fueron tres casi, lo pasé súper bien. Fui súper feliz. Me voy con el corazón llenito, en buena con todos«.

Por último, expresó: «Acá hice amistades muy importantes, que siguieron afuera, pude abrir mi corazón, a personas que quizás no se los abrí la primera vez y también ellas a mí y me voy en paz con todos«.