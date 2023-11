Comparte

Múltiples reacciones fue lo que provocó Jennifer ‘Pincoya’ en el reality Gran Hermano, luego de que arremetiera contra la artista nacional Mon Laferte.

La situación se dio luego de que en la casa estudio sonara «Tu falta de querer«, por lo que mientras sonaba esta canción, Pincoya optó por tomar el micrófono e imitar a la cantautora.

En la misma línea, la oriunda de Chiloé criticó la letra de la canción, sosteniendo que a ella no le gusta «llorar por los hombres».

«Ay Monse, sabes qué, te digo algo, me encanta tu canción, pero te chiflaste«, expresó, refiriéndose a la artista.

Sus palabras no finalizaron allí, pues luego continuó: «Qué hueona más arrastrada, no me gusta, de verdad me da rabia. Monse, lo siento, pero qué ridiculez… Monse te chiflaste«.

Luego Pincoya incluso la comparó con Constanza, asegurando que la participante del encierro cantaba mejor.

«La Coni canta más bonito que la mujer, horrible… Hay gente que es así, yo jamás he llorado por un mino«, sostuvo.

Como era de esperar, el registro generó múltiples reacciones en las redes sociales.

Aquí puedes revisar el momento: