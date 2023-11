Comparte

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, se refirió este lunes a la participación de Miguel Crispi como Jefe de asesores del segundo piso de La Moneda en la Comisión Investigadora por el Caso Convenios.

“Creo que Miguel Crispi solamente erró el no haber venido cuando se le invitó o citó por primera vez, porque según mi parecer despejó toda duda en cuanto a su participación», aseguró.

» El documento que en definitiva él validó venía del anterior gobierno, es decir, solamente él certificó que se cumpliera con los requisitos que establece la ley y si el trabajo no se hizo, bueno, tendrán que responder a aquellas personas, en este caso a aquella fundación, que no hizo lo que correspondía», declaró.

«Me parece que, al menos me fui con la sensación que no hay nada que ocultar desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista de su rol como ex subdere», expresó el diputado.

«Creo que fue una presentación bastante correcta, se le vio muy tranquilo y en la parte penal, bueno, serán los tribunales que él tendrá que responder, pero yo al menos vi que no tiene nada que esconder y lo vi muy, muy seguro», cerró.