Comparte

Sin duda en las últimas horas la infidelidad de Raimundo Cerda a Alessia Traverso ha dado mucho de qué hablar.

Recordemos que, ayer se filtraron unas fotografías donde se ve a Cass Zamorano, exchica reality, con Rai besándose en un ascensor.

Por ello, la influencer fue contactada por el medio La Hora y les dio más detalles al respecto.

En primera instancia, Cass comentó que ellos se besaron a la vista de todos, puesto que ella no estaba enterada de que él estaba en un incipiente romance y que hasta anduvieron de la mano en una fiesta electrónica.

Tras ello, confesó que una de las personas que los podría haber visto juntos sería Julio César Rodríguez, ya que él también estaba presente en ese evento social.

“No sé si hizo el loco, pero él estaba al lado de nosotros. No tengo constancia si nos miró fijamente o no, pero estaba en la mesa del lado”, expuso la exparticipante de “Resistiré”.

Asimismo, detalló “no sé si nos vio dándonos besos, pero había mucha gente y no fue algo piola. Estábamos de la mano en la fiesta”.

Por último, recalcó que ella no sabía que Raimundo no estaba soltero “no tenía idea de que él tenía una relación. Mis amigas se acercaron a decirme que el we.. era un tóxico y yo le pregunté. Me dijo ‘sí, yo la estaba conociendo, pero era para la tele’”.