Comparte

Continúan los romances al interior de “Tierra Brava” y esta vez el protagonista sería Arturo Longton.

Todo esto, porque en medio de una fiesta en el encierro, se pudo ver que el chico reality le hizo un gran confesión a su compañera Shirley, puesto que al parecer se sentiría atraído por ella.

“¿Por qué te frikeaste?”, le preguntó la peruana, a lo que él contestó “a ti te tengo aquí en la cabeza, me hace sentir incómodo”.

Frente a ello, la participante le contestó “¿Entonces no quieres que te moleste?” y él respondió “no, pero no me molesta… no eres tú, soy yo, cachai, ese es el problema”.

Luego, ella le consultó si le importaba la otra situación, lo que se podría interpretar a que él tiene otra pareja fuera de la casona y Arturo contestó “sí, me importa muchísimo, porque no me gusta hacer daño”.

Finalmente, Longton le recalcó que decidió hablar con ella porque no quería mentir y que quería que siguieran hablando y ella le dejó en claro que luego de esto las cosas cambiarían.