Comparte

En los últimos días comenzó a circular el rumor de que Coté López y el Mago Jiménez estarían distanciados y hasta se habló de un posible quiebre.

A raíz de ello, la empresaria aprovechó sus redes sociales para aclarar su situación amorosa y desmentir los rumores.

“Mi geeeente hermosa subo esta foto por primera vez media molesta. ODIO hacer lo que me obligan a hacer 😅 ( como sabrán los que me conocen… )”, comenzó escribiendo.

No entiendo…

“Les cuento hace 3 semanas en un Live farandulero dijeron que tuvimos una pelea con Luis ( pelea como cualquier matrimonio que duró nada y muy tonta) a raíz de esto la gente empezó a preguntarme todos los días si estábamos separados porque no posteaba nada con él… quiero invitarlos a ver mi perfil donde verán que con Luis subo fotos con una media de cada 2-3 meses🤣”, agregó.

Tras ello, sostuvo “no entiendo el alarme que se formó a tal punto de que me escribieran periodistas y gente hasta a mis hijos”.

Asimismo, aclaró “para serles sincera a propósito y de picada menos subía cosas con él porque no tengo porque hacer lo que me digan. Y si subo este post es única y exclusivamente para decirles que si algún día ( ni Dios lo quiera ) nos separamos YO seré la primera en compartirlo con Uds”.

Por otra parte, recalcó que le carga estar involucrada en rumores “me cargan los cahuines y por lo mismo me mantengo alejada de la televisión para reservar mi privacidad y ser YO quien decida que quiero mostrar o no 🙄… así que por favor dejen de inventar “ que Luis no usa más su anillo “ por ej… en 17 años jamás lo ha usado 🙄🤣 y así mil supuestos”.

Finalmente, utilizó la publicación para expresar el amor que siente por su marido “recuerden que tenemos hijos grandes🙏🏻💛 les dejo un besito y tranquilos a los que nos quieren está todo bien jajajaja 🤭❤️ @luisjimenezok TE AMÓN”.