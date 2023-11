Comparte

La tensión estuvo al límite en el último capítulo de Tierra Brava, luego de que Arturo Longton efectuara su nominación, donde su candidato fue nada más que Junior Playboy.

El expanelista de Gran Hermano se sinceró, y relató que en un principio le daría su voto a otro integrante: «Iba a votar a Luis (Mateucci), pero lo voy a dejar descansar esta semana«, afirmó.

Tras revelar que nominaría a Junior Playboy, el ambiente subió su temperatura: «A ver, por donde parto…», soltó, recibiendo una dura réplica de Junior, que estaba al frente suyo: «Algo coherente sí (…) Porque de ti espero cualquier cosa, si eres la burla de todo Chile«.

Ante esto, Longton mantuvo la calma: «Si, al lado tuyo… (….) Tranquilo que no te voy a reventar, así que tranquilo«.

Arturo Longton fundamentó su decisión

«Mira, Junior, te cachaba de afuera, me caías muy bien, me hacías reír, eras amigo de mi hermano (Andrés Longton), tenía la mejor opinión tuya; pero me llevé una gran desilusión«, retomó Longton luego.

Tras esto, continuó: «Me encontré con algo muy distinto a lo que yo esperaba: una persona que no piensa, un irresponsable, cochino, maleducado, ordinario; eres sumamente envidioso, me he dado cuenta».

Junior Playboy no guardó silencio y le respondió: «Mira tus ojos, me tienen envidia, se siente que me tienes envidia«.

«Te mueres la envidia que te tengo, compadre«, le respondió Longton: «Lo que me digas me rebota (…) Olvídate de que cuando salgas la gente te va a querer cómo te quería antes, porque no te va a querer ¡nadie!«.

