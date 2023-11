Comparte

Recientemente, Angélica Sepúlveda dio a conocer que ya estaría fuera de la competencia de Tierra Brava a través de sus redes sociales.

A raíz de ello, la chica reality decidió referirse a los motivos de su sorpresiva aparición, ya que había asegurado que ella iba a ganar el programa.

En primera instancia, le contestó a una de sus seguidores y expuso que en la casona no habrían los resguardos mínimos de seguridad.

“Entré para ganar una final, pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos. No renuncié, solo me alejé, porque no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor”, detalló.

Tras ello, en una nueva publicación explicó que vivió una situación de violencia física en el encierro.

“Chicos y chicas guapas, viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica (de mi bolsillo), porque no me siento bien”, escribió.

Frente a todas estas declaraciones realizadas por la exparticipante, desde Canal 13 tomaron la decisión de entregar su versión y aclarar esta polémica mediante un comunicado.

“Canal 13 informa que la participante Angélica Sepúlveda decidió dejar de participar en el programa ‘Tierra Brava’, al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra”, comenzaron explicando.

Finalmente, reiteraron que ellos velan por la seguridad e integridad de cada uno de los jugadores “reafirmamos la protección de cada uno de los participantes, velando siempre por un ambiente de respeto y seguridad entre ellos. Es así como se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta”.