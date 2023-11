Comparte

¿Y la cheese? Este domingo, Scarlette y Viviana protagonizaron un divertido diálogo en inglés mientras se encontraban en la cocina de Gran Hermano.

La situación se dio luego de que Vivi le pidiera a Eskarcita que se quedara ayudándola en los quehaceres propios del lugar. «Don’t go, please come here», dijo la joven deportista.

«¿What?», respondió Eskarcita, añadiendo que no podía quedarse porque debía limpiar la habitación.

“What you problem… You needed me?«, sumó. Allí, Vivi fue categórica en decir que efectivamente la necesitaba.

Finalmente, ambas se demostraron su amor como amigas dentro de «la casa más famosa del mundo», pero esta vez, muy a su manera.

