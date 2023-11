Comparte

Ayer se vivió un terremoto al interior de Gran Hermano, puesto que los jugadores recibieron en la casa-estudio a los panelistas del programa, quienes les hicieron algunas preguntas “sin filtro”.

En ese sentido, uno de los momentos más incómodos fue cuando le preguntaron a Jorge Aldoney si se había arrepentido de haber dado “el consentimiento” cuando fue su expareja al encierro.

Tras ello, se pudo ver a Skarleth bastante incómoda y nerviosa por la respuesta que podría dar el Mister Chile, quien es ahora su pololo.

“¿Cómo me voy a arrepentir? Siento que es de muy de poco hombre arrepentirse de eso. La verdad no, creo que todo sucedió por algo. Si tenía que pasar eso, sucedió después lo siguiente”, respondió Jorge.

En la misma línea, recalcó que él le pidió a su expareja que no lo esperara, puesto que quería estar “libre”.

“Se lo dije varias veces, ‘yo no quiero que me esperes porque estoy confundido y quiero estar libre aquí adentro para sentir cosas, también quiero prepararme para mi vida de afuera’. Dar ese compromiso no me sentía cómodo, ¿y por qué no me sentía cómodo en ese momento? Era por Skarleth”, detalló.

Por último, sostuvo que de lo único que se podría sentir culpable es que se despidió de su ex con un beso en la boca, lo que podría haberla confundido.

“Ya si me despedí de beso en la boca por supuesto que después me sentí culpable, porque al final de cuentas es como dejar un libro abierto, pero después cerrarlo, es como confundir”, cerró Jorge.