En el último capítulo de Tierra Brava se vio a los participantes cooperando para cocinar empanadas peruanas. Contra todo pronóstico, la inocente actividad generó conflictos entre varios de los participantes.

Chama: “Fabio no tiene códigos de hombre”

El quiebre entre Fabio y Chama sigue teniendo consecuencias. Por un lado, Luis y Chama, ya reconciliados, reflexionaron sobre el español, y la venezolana admitió que le sabe muchos secretos a Fabio, pero que no los dirá como él sí lo hizo.

“Yo podría decir lo de la novia, del hermano con el que se vivía peleando, cosas feas que ha dicho de mujeres, que no tiene códigos de hombre. Pero yo no lo voy a hacer, porque en algún momento fue mi amigo”, sostuvo.

Jhonatan se reconcilia con Botota y Nicole se confiesa

Un día después de la tensa conferencia de prensa donde Luis le hizo una broma a Botota y el transformista se enojó con Jhonatan por reírse, ambos se reunieron a conversar sobre el tema.

“Tenía rabia contigo porque no me avisaste y ya me había pasado alguna vez en mi vida, ya no quedó como una broma sino como dejar en ridículo a alguien. Me dio lata, sentí esas risas, me sentí mal”, le dijo Botota sobre el trauma infantil que revivió la broma.

Jhonatan confesó que él también tiene un trauma no resuelto que ha resucitado en el encierro. “Yo pasé por lo mismo que acá, de que me digan ‘chupamedias’, lo viví en el colegio. Y esa palabra llegó acá cuando tú me la dijiste, y ahora todo el mundo se agarra de eso. Para mí es un trauma infantil que también tuve, pero entiendo que no lo dijiste de maldad”, le explicó.

Además, conversando con Jhonatan sobre Fabio, Nicole Block le reconoció al modelo que el español le gusta, aunque ella sabe que no debería gustarle, porque responde al clásico tipo del narcisista.

“Yo soy codependiente emocional, por eso caigo siempre (con los narcisistas). Yo me separé de mi ex marido, un narcisista perverso, tres veces. Me costó dos años separarme de una relación”, contó la actriz.

Angélica suma una nueva enemiga

Una actividad de cocina reunió a los participantes para elaborar empanadas peruanas, de carne y de pollo. Shirley no estaba ayudando en nada, y cuando le encargaron picar el ajo, dijo que no lo iba a hacer porque no hay espacio.

Entonces Angélica explotó con la peruana. “Estás para el equipo, esto hay que hacerlo en equipo. Te la pasas durmiendo acá, te invitan a una actividad y no eres capaz de ayudar en nada. Ojalá te vayas mañana, eres una aburrida”, le dijo la “Fierecilla”.

Cuando el resto de sus compañeros se metió a apoyar a Shirley, diciéndole que era bienvenida a cambiarse al equipo verde, Luis gritó: “Se la regalamos sin problemas, a cambio de nada”.

Ofendida, Shirley manifestó su frustración con Guarén, diciéndole que quiere irse porque ya no soporta a su equipo. “No tengo ganas de estar ahí”, dijo, y se fue a llorar con sus compañeros.

Luego Shirley se lamentó con Arturo por lo ocurrido, y éste decidió intervenir encarando a Angélica. “¿Quieres que me haga cargo de las lágrimas de alguien? No eres ni de mi equipo, no sabes lo que pasó, anda a entrenar mejor”, le respondió la “Fierecilla”.

Sin embargo, el gesto de Arturo fue bien apreciado. “Ya tení un guardián, así que quédate tranquila”, le dijo a la peruana, y fue felicitado por el resto de sus compañeros por su valentía.

Posteriormente, Arturo le dijo al capataz que defender a Shirley tuvo su costo. “Me gané una enemiga, con la que estaba en buena onda”, reconoció.

Pamela tiene su primer encontrón con Angélica

Otro conflicto se generó cuando Angélica se percató de que Fabio –del equipo contrario- estaba cuchareando la carne molida de las empanadas junto a Botota, y se la quitó de las manos.

Luego Pamela retó a Angélica por su actitud, y, ante la respuesta de Angélica, empezó ella misma a molestarla.

“¡Vamos Fierecilla! ¡Te vas a quedar más sola que la Chama!”, se puso a cantar Pamela, haciendo ruido con cacerolas.

Tras ello, para provocarla más, intentó ella misma sacar carne de la preparación para convidarle a todos los demás, lo que generó un tenso duelo de cuchareos entre ambas.

“No le creo nada que venga tan simpática, alegre y divertida, eso le duró un día y medio. Por eso es Fierecilla. Si fuera Fiera eso no pasaría”, alegó luego en cámara Pamela.

“Era nuestra comida, que íbamos a compartir con todos los demás ¿Cómo están metiendo babas ahí? Lo encontré muy mala clase, siendo comida (…) Ten respeto con la comida, no es una pelota, yo jamás boto comida. Fue súper irrespetuosa (Pamela), sólo para llamar la atención. Y son todos perritos falderos de ella”, se justificó en cámara Angélica.

Jhonatan: “No voy a hacer el triángulo amoroso”

Otro momento de la actividad de cocina tuvo a Jhonatan opinando sobre la cercanía entre Pamela y Fabio. “Si ya la Pamela decidió jugar con Fabio, que se vaya para ese lado. Yo no me estoy metiendo, no voy a hacer el triángulo amoroso. Me cuesta creerle algunas cosas. Estuve un mes hablando con ella sobre lo maleducado que era Fabio, cómo alguien soportaba ese trato, y ahora me entero que Fabio también habla pestes de Pamela. Este jueguito entre los dos es algo en lo que me involucraron y ahora digo ‘¿Qué estoy haciendo acá?’”, sostuvo el modelo.

Mientras Pamela masajeaba la espalda de Fabio, consultados por Karla Constant sobre su relación, “La Fiera” confesó que se “desubicó” por los últimos besos que se dio con el español frente a Jhonatan. Además, reveló que se picó porque el español ese mismo día se besó con Nicole Block.

Por su parte, la actriz de “El camionero” admitió que los besos de Fabio fueron “sin sazón, desabridos”, pero que tiene ganas de practicar más con él.