Breve e intenso fue el cruce que hubo entre Angélica Sepúlveda y Miguelito, en el último capítulo de ‘Tierra Brava’, reality de Canal 13.

La situación se dio en medio de una actividad, donde debían correr por una superficie deslizante, mientras cantaban sus canciones favoritas.

Fue en este contexto donde Miguelito, de manera gratuita, le lanzó una pesada broma a Sepúlveda: «La Fierecilla de Yungay«, expresó el ex ‘Morandé de Compañía’.

Sepúlveda no dejó pasar el comentario: «¿Te las estás dando de niñito simpático?«, le consultó. Ante esto, Miguelito señaló que no.

«No te falté el respeto»

Sin embargo, Angélica le advirtió: «Cuidado, hueoncito«. Este calificativo no le cayó nada bien a Miguelito, quien respondió: «No me digas hueoncito«.

La situación escaló: «No te las estés dando, después andai llorando por ahí. Compórtese, conmigo no«, cerró Sepúlveda.

Finalmente, Miguelito expresó: «No te falté el respeto«. Sepúlveda, por su parte, le volvió a advertir que no se involucrara con ella.

