Luego de haber abandonado Gran Hermano, Francisco Arenas, más conocido como Pancho, ha dado varias entrevistas y ha hablado de su experiencia en el encierro.

En ese sentido, en una conversación con Publimetro, debió contestar a las críticas que le había hecho el jugador de “la casa más famosa” de Argentina, Walter Santiago, conocido como “El Alfa”, quien también usaba un pañuelo en la cabeza.

“Decirle a este personaje que ser Alfa es un estilo de vida, no se trata de ponerse una bandana en la cabeza, y encima mal colocada que le tapa media oreja”, habría dicho Walter.

Asimismo, agregó “hay que hacer un buen nudo para llevar esa bandana. No puede salir diciendo que es Alfa. Desde los 20 años llevo el pañuelo en la cabeza…Todos los que están ahí dentro se tragaron minuto a minuto del argentino”.

Frente a ello, el chileno no se quedó callado y recalcó que usaba el pañuelo desde que era camionero.

“Yo no te conozco. Te voy a decir que yo trabajé 16 años como camionero y mi primera foto la tengo con pañuelo”, aseguró.

Tras ello, añadió “cuando me metía debajo de la rampla siempre me paraba y me pegaba en la cabeza”.

Finalmente, enfatizó en que también la usaba para cubrir su calvicie “por eso uso este pañuelo y me acostumbré y los pelaos cuando hace frío, nos abrigamos la pelada. Así que la crítica que tú puedas tener hacia mí, te la entiendo. Si eres un ser humano”.