Sin duda al interior de Tierra Brava hay varios amoríos y una que siempre ha estado sola es Valentina Torres, más conocida como la Gaurén.

En ese sentido, ella habló con Publimetro y reveló los motivos por los que no se le ha visto cercana a ninguno de sus compañeros.

Al respecto, la joven recordó que Angélica Sepúlveda expuso que algunas de sus compañeras estaban en una relación para brillar, lo que a ella no le parece.

“Dijo que yo me enganchaba para estar acá, dijo ‘qué pena con las mujeres que entran a este reality para brillar a través de un hombre’. Y yo, ¿qué hombre? Si no me ha agarrado a nadie. No he estado con nadie, no me interesa ningún we…”, comenzó diciendo.

Tras ello, dejó en claro que está sola porque quiere, ya que ninguno de sus compañeros cumple con sus estándares.

“Y lo he dicho directamente, que no me interesa ninguno, porque pueden ser guapos, pero son todos tontos. No hay ninguno que me llame la atención y tampoco voy a estar con alguien para satisfacer al público”, cerró la jugadora.