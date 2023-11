Comparte

Sin duda Valentina Torres, más conocida como la Guarén, ha sido unas de las participantes que con el paso del tiempo se ha ido ganando el cariño de los televidentes de Tierra Brava.

Todo esto, porque en un inicio no se mostraba mucho en las cámaras y andaba muy tranquila en la casona.

En ese sentido, la joven se refirió a su cambio de actitud en el encierro y lo que ha sido su experiencia.

Me sentía desconectada

“Siento que es mi familia, mi nueva familia. Una familia disfuncional. Fue heavy, me estoy como recién conociendo en una parte mía que no conocía en lo personal. Entré para vivir una expectativa, y en mi día a día soy una persona súper hiperactiva, y no sé si fue por el choque de estar con tantas personas con tanto carácter, que las primeras semanas me sentía irreconocible”, comenzó diciendo.

“Decía, tengo depresión, tengo ansiedad, ¿qué tengo? Estaba súper tranquila, no quería hacer nada, me sentía incómoda, pero conmigo, no con la gente. Me despertaba en la mañana y decía ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Me empecé a cuestionar cosas de mi vida”, detalló.

Asimismo, comentó que con el paso de los días logró adaptarse mejor y mostrar su verdadera personalidad “me sentía desconectada y como que siento que me enchufaron algo, una inyección, y ahí volví yo.

Sin embargo, recalcó que hay días difíciles “claramente, hay días que me despierto y no estoy con la energía que quiero estar, pero aún así ya me siento más yo, de estar hueveando, riendo, saltando. A mí me da placer cuando peleo, y antes no quería pelear y ahora como que tengo ese placer de nuevo. Volvió eso como de estar riéndome, molestar a la gente, de que cuando peleo me hace sentir mejor”.

“Entonces, partí mal y ahora cada día es mejor que el otro. Por eso la experiencia para mí ha sido un reencuentro, un renacer de Valentina, la parte zen, y volver a encontrarse con ella misma, con la persona que más o menos soy afuera”, concluyó.

Las peleas de la Gaurén en el encierro

Por otra parte, habló sobre las peleas que ha tenido en el encierro y reveló que le gusta pelear con la Chama.

“La Chama No se lleva bien con nadie en la casa, y es una persona que realmente no me cae bien, no la aguanto, la encuentro insoportable, soberbia, egocéntrica. Y si 16 personas se llevan mal contigo, claramente el problema eres tú. No es que tenga un problema directamente conmigo, sino que tiene un problema con todos”, explicó sobre su compañera.

Asimismo, agregó “peleo con ella por su forma de actuar, que falta el respeto”.

En la misma línea, comentó que otra con la que también tuvo varios roces era Azzartt “me buscaba, y teníamos una relación de amor y odio, pero la encontraba forzada en la forma en que peleaba conmigo, trataba de actuar como la Pamela. Entonces no me caía mal porque me daba más pena que rabia, cambió de personalidad al entrar al reality y quería ser una Pamela 2, así que no la pesqué”

Tras ello, confesó que le habría dicho lo siguiente: “no voy a hablar contigo cuando estás inventando una personalidad”.

Finalmente, volvió a hablar sobre su relación con la Chama y enfatizó en que le gusta discutir con ella por la forma en la que reacciona.

“La Chama me gusta porque se altera, y me gusta la gente que se altera. Me da risa. Me gusta gritarle y que se altere, se va y después viene, camina para allá y para acá, como que no tiene control de sus movimientos. Entonces, estando acá aburrida, me da una sensación de risa cuando peleo con ella”, cerró.