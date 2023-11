Comparte

Durante los últimos días de octubre, la modelo e influencer Lisandra Silva realizó un místico viaje a Perú, el cual habría sido muy significativo para su vida.

«7 días escribiendo, dietando, ayunando y trabajando con plantas ancestrales, realizando ceremonias de Ayahuasca el espíritu del bosque, contemplando la flora y la fauna de la selva peruana, escuchando mis pensamientos y despertando mi conciencia», escribió en la oportunidad sobre este especial periodo que se encontraba experimentando.

Ahora la cubana optó por sellar su experiencia, lo cual hizo con un significativo tatuaje, enseñando el diseño y entregando detalles de este.

«Lo he soñado»

«Yo he estado soñando hace mucho tiempo que me tengo que tatuar algo, una cosa muy específica. Es como una lucha interna de mi yo, y mi otro yo para no hacerlo, porque tengo muchos tatuajes«, inició señalando respecto a la tinta que sentía que debía aplicarse.

Luego continuó: «En mi sueño no me dejan, porque siento que me dicen: ‘Te tienes que tatuar eso, en esta parte«.

Finalmente, en la plataforma de Instagram, Silva enseñó que se tatuó una mariposa. «Metamorfosis, escribió junto a una imagen en donde se muestra el dibujo.

Aquí puedes ver la publicación: