Tras semanas de rumores y especulaciones respecto a un posible quiebre entre Coté López y Luis Jiménez, los rostros finalmente confirmaron su separación.

A través de las redes sociales, los empresarios compartieron la misma publicación, que correspondía en un extenso texto, donde confirmaban el fin de su matrimonio, tras 18 años juntos.

«Queridos familiares y amigos. Seguramente este será el post más difícil de subir, pero lo consideramos necesario. Además, hace poquito prometimos que les diríamos la verdad en caso de… Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo. Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente«, se deja leer al inicio del mensaje.

Luego, con el fin de aclarar que esta ruptura no se debió a otros factores, señalaron: «Lo más importante es que no existen terceras personas involucradas y les pedimos por favor no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural».

