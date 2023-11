Comparte

La Vega Monumental de Concepción se refirió a un particular caso que se viralizó durante esta jornada en redes sociales. En el registro una mujer indica que contrató un guardaespaldas para ir de compras al recinto.

Según indicó la clienta por medio de un video que compartió en su cuenta de TikTok, «fue una excelente experiencia». Además, señaló que «la vida es muy frágil y corta como para no invertir en seguridad».

Sobre el guardaespaldas que se aprecia en el registro, indicó que es un maestro de Artes Marciales Mixtas quien previamente había realizado este tipo de trabajos. » Sé que el gallo es brígido», manifestó.

El video generó varios comentarios y reacciones, entre ellos un comunicado de La Vega Monumental, mercado que le recomendó no realizar este tipo de gastos.

«No gaste su dinero en guardaespaldas, porque en Vega Monumental no los necesita; acá puede comprar, estacionarse y vitrinear segura. Mejor que lo use en abastecerse con la mayor variedad y calidad de productos que ofrecen nuestros arrendatarios, con los precios más convenientes de la Región (del Biobío)», manifestaron por medio de un comunicado.

Junto a lo anterior, destacaron: «Para Vega Monumental la seguridad es prioridad, y por eso hemos invertido en una de las mayores centrales de vigilancia de la región, con cerca de 200 cámaras de precisión en el recinto, monitoreo experto 24/7, equipos, vehículos y una mayor dotación de guardias, certificados y con capacitación permanente».

«Hoy vivimos aquí una realidad muy distinta a la que sufren los comerciantes y clientes en las zonas céntricas y en otros lugares del país, porque trabajamos todos los días para que nuestros arrendatarios y los clientes se sientan seguros», cerraron en el comunicado.