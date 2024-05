Comparte

Américo aseguró que le gustaría tener alguna colaboración con artistas del género urbano. El cantante además relación que pudo tener una relación laboral con algunos artistas gracias a su productora.

El músico fue uno de los invitados a La Divina Comida emitida este domingo, en donde participó junto a Yazmín Vásquez, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini y Felipe Vidal.

Américo y su relación con la música urbana

Dentro de este contexto, la presentadora televisiva le consultó por su opinión respecto a la música urbana.

A ello, Américo replicó que “te voy a ser honesto: no hay muchas canciones que me sepa. Pero sí entiendo, respeto y acepto que es lo que está hoy día. Es algo que no se puede negar”.

Respecto al mismo tema, el periodista le consultó si le gustaría tener alguna colaboración con artistas urbanos, pese a no ser parte del mismo género musical.

“Sí. Me encantaría. Aparte, muchos de estos chicos han pasado por mi estudio: Polimá, que hoy día la está rompiedo, y yo veía que él era distinto; la Paloma Mami trabajó varias veces en mi estudio; Gino Mella, grabé con él y así a varios los concí. Hace muy poco conecté con Marcianeke”, aseguró.

En cuanto a la relación que mantiene con los músicos, indicó que “mi mirada con ellos es mucho más paternal. Me gustaría cuidarlos, me preocupo de eso”, aseveró.

Instagram | americooficial