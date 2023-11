Comparte

Esta semana se vivió un terremoto al interior de Tierra Brava, puesto que se oficializó el ingreso de Nicolás Solabarrieta.

Sin duda la llegada del hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta no dejó indiferente a nadie, ya que hasta provocó un conflicto entre la Chama y la Guarén.

Asimismo, ha generado varios lazos con sus compañeros y les ha ido contando un poco de lo que es su vida.

En ese sentido, Nicolás conversando con Dani Castro y Uriel comentó que a los 27 años se retiró del fútbol, lo que antes era su pasión.

“Desde los ochos años que entrené, igual me pasó que tuve un momento como de luto, que ahora yo no puedo ni siquiera ver los partidos, no veo fútbol”, reveló el jugador.

Tras ello, Dani le preguntó si le daba pena o angustia esta situación y él contestó “como que ya no me nace”.

En la misma línea, la exMáster MasterChef le consultó si se había “muerto la flor” y Nicolás respondió lo siguiente: “yo creo que se va a recuperar, yo creo que es un momento”.