Comparte

Este miércoles el diputado de Renovación Nacional y jefe de la bancada, Frank Sauerbaum, criticó al Presidente Gabriel Boric, luego de que este se defendiera de las criticas recibidas a través de redes sociales por mostrarse usando bicicleta.

«El Presidente Boric está desconcentrado, parece. No está centrado en lo que los chilenos realmente le preocupa. Hoy día nosotros vemos a un presidente totalmente perdido respecto de las prioridades de los chilenos. Hoy día tenemos una inmigración ilegal desatada, una delincuencia desbordada, tenemos a un millón de desempleados», señaló.

«Hoy día nuevamente subió la cifra de desempleo. Por lo tanto, le pedimos al Presidente que se concentre en lo realmente prioritario. Los chilenos lo eligieron para gobernar, no para ser un opinólogo, no para estar teniendo permanentes disputas con quienes no piensan igual que él», agregó.

«El presidente Boric hoy día tiene que cambiar su agenda radicalmente. Esperamos nosotros que eso se centre en las prioridades de los chilenos, como es el crecimiento económico, que este año vamos a llegar a cero, disminuir la cantidad importante de cesantes que tenemos, que es casi un millón de personas», añadió el diputado.

«También disminuir la inmigración ilegal y que de verdad se comprometa con una agenda de seguridad pública que le haga sentido a los chilenos», afirmó.

«El gobierno hace permanentes anuncios que no cumplen. Hoy día tenemos una agenda de seguridad pública que el gobierno comprometió con 31 proyectos de ley y no llegó ni siquiera a la mitad al Congreso. Entonces, el gobierno ha perdido una credibilidad permanentemente porque no es capaz de enfrentar los problemas cotidianos de los chilenos», critica el parlamentario.

«Uno le critica al presidente Boric no las formas, sino que el fondo. Hoy día el Presidente Boric está preocupado de cosas que son muy livianas para la opinión pública, como sacarse una foto andando en bicicleta, como eso solo le resolviera los problemas a los chilenos y eso es lo que genera molestia», añade.

«Por lo tanto, llamamos al Presidente a no tratar de ser un influencer por Instagram ni por Twitter y que se centre realmente en lo que a los chilenos los está afectando», cierra.