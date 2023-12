Comparte

Este primer sábado de diciembre, el poder femenino del humor se tomará “Socios de la parrilla”, porque Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibirán en su quincho a tres comediantes y amigas: Chiqui Aguayo, Alison Mandel y Maly Jorquiera.

Y como si esto fuera poco, el prime de los sábados de Canal 13 contará con la participación especial de Stefan Kramer, quien está vez imitará al comediante y conductor del programa, Pedro Ruminot.

En relación a cómo se sintió frente a esta imitación, el también guionista comenta que “me sentí muy bien. Que te imite Stefan Kramer es un honor y, además, fue muy divertido”. Y complementa, “en las giras siempre me imita, me imita como camino, como me río, como tomo el café y yo le digo ‘deja de imitarme’”.

A lo anterior, el animador de «Socios de la parrilla» destaca que «cuando lo vi caracterizado con todo, me puse muy nervioso y quedé realmente impactado. Me dije ‘oh, ¿así soy yo, así me paro yo, así me enojo yo?’ Stefan tiene un talento innato, así que me siento muy honrado que se haya tomado el tiempo de realizar esta imitación”.

Chiqui Aguayo, Alison Mandel y su podcast

En tanto, las tres invitadas hablarán junto a los “Socios” de sus proyectos profesionales. Chiqui Aguayo junto a Alison Mandel analizarán el éxito de “Primerizas”, el podcast que comenzó en pandemia y en donde las actrices conversan entre ellas y con invitados sobre temas relacionados a ser madres por primera vez.

Por su parte, Maly Jorquiera comentará su llegada al mundo del podcast, con el éxito de “Hazte ver”, donde recibe a sus amigos y amigas para hablar, con mucho humor, sobre la salud mental de los chilenos. Y con mucho orgullo revelará que con casi tres meses al aire, ya está en los primeros lugares de YouTube y Spotify.

Sin duda, “Socios de la parrilla” ofrecerá una noche de sábado llena de risas, diversión y mucho humor, donde las tres invitadas mostrarán su lado más lúdico para conversar en torno a diversos temas: maternidad, matrimonio y la diferencia de ingresos entre las comediantes mujeres y los humoristas hombres, entre muchos otros contenidos.