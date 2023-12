Comparte

Un delicado momento de salud es el que enfrenta la periodista Fernanda Hansen, lo cual repasó este miércoles.

Fue a través de las redes sociales donde la comunicadora compartió una serie de registros desde la clínica, tras ser hospitalizada por una grave peritonitis.

"Ayer (martes) oficialmente me dieron de alta después de más de un mes", inició redactando en la publicación.

Luego continuó: "Me operé preventivamente. Me sacaron la vesícula, una operación ambulatoria que suele no dar complicaciones".

La complicación de Fernanda Hansen

"La vida siempre puede sorprender. A la semana de operada, como solo se da en el 0,3% de los casos, todo se complicó por una peritonitis biliar", añadió Fernanda Hansen, explicando sufrió de una poco frecuente situación de salud.

Bajo este sentido, sostuvo que se realizó una "nueva cirugía de urgencia que me tuvo en la clínica una semana, y 11 días con sonda de drenaje".

Tras esto, dio a entender que todo salió bien: "Solo puedo decir que soy profundamente agradecida y feliz".

Rehabilitación

Posteriormente, se refirió a su proceso de rehabilitación, sosteniendo que no ha sido nada fácil, pero "estoy y estuve bien, contenida, cuidada y amada".

"Me concentré en sanar y la meditación fue mi gran guía. No la abandoné nunca y complementé con grounding, contacto con el corazón y sana alimentación", repasó.

Finalmente compartió una reflexión: "Gracias vida y sabio universo por enseñarme tanto. Gracias familia y amigos por siempre estar. Tengo para rato en esta vida para seguir abrazando lo bello y convenciéndome de que la resiliencia y la templanza son grandes maestros".

