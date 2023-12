Comparte

Hace unos cuantos días el periodista Jean Philippe Cretton retornó de su viaje por la India, el cual realizó junto a Claudio Urrutia, y tenía un enfoque espiritual.

Fue así como el comunicador, tras retornar al país, se sometió a los clásicos preguntas y respuestas por parte de sus seguidores.

Y una de estas consultas tenía relación con su vida amorosa, la cual fue respondida por el conductor de "Podemos Hablar".

"¿Estás cerrado al amor o tengo alguna posibilidad?", fue la directa pregunta que le habría realizado una seguidora, aludiendo además a su quiebre amoroso con la animadora Pamela Díaz.

La respuesta de Jean Phillippe Cretton

Ante esto, el comunicador aludió a la honestidad, y respondió: "No, para nada. No me cierro al amor. Sería muy lindo si pasará… pero primero tengo que hacerme cargo de algunas cosas personales".

Por último, Jean Philippe Cretton cerró: "Posteriormente, podría entrar a esa etapa para poder disfrutarla mejor".

Aquí puedes ver el registro:

Su viaje a la India

Jean Philipe Cretton realizó un extenso viaje de retrospección por la India en compañía de Claudio Iturra y ya está de vuelta en Chile. En su regreso, dejó un reflexivo mensaje de lo que fue su experiencia, “con tanto por vivir”

El periodista, en la oportunidad, subió una historia a su Instagram en donde publicó una foto suya musicalizada con el tema “Vivo”, de Gustavo Cerati.

“De vuelta en casa. Un poco más pelucón, barbón, con más experiencia, con emociones mezcladas, con tanto para pensar. Con tanto por vivir”, reflexionó.