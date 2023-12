Comparte

Recientemente, Scarlette Gálvez de Gran Hermano, más conocida como Skarcita, participó en el react de Claudio Michaux y entregó detalles sobre su experiencia en el encierro.

Asimismo, se refirió a la polémica que tuvo con su exmanager cuando salió del programa de telerrealidad.

Cabe recordar que, Luis Felipe Estay, quien fue su representante, expuso en las redes sociales que la exjugadora ya no quería trabajar con él y que al parecer el acuerdo que él había hecho era con sus padres.

“Se me comunicó de parte de ella que no está interesada en trabajar conmigo directamente, y que lo vea con otra persona. Eso por mi parte no me interesa (…) El acuerdo se hizo con los padres y al parecer ella no sabía, así que dejo constancia de que no tengo nada que ver con ella”, detalló el exmanager.

En ese sentido, Claudio le preguntó por la situación y ella respondió en primera instancia lo siguiente: “Yo no tenía conocimiento de las propuestas que estaba teniendo esa persona hacia mí (…) ya sea con mis padres o quien fuera, era mientras yo estaba encerrada”.

Tras ello, agregó ”no habíamos tenido la oportunidad de ni siquiera vernos en persona y él ya había cobrado por show, entonces le dije ‘oye, no. Primero, no te conozco, no sabes cuál es mi idea o las ganas que tengo”.

Finalmente, la influencer explicó que a ella le gustaría sacarle provecho a su fama ahora y a largo plazo, ya que espera mantenerse vigente por un par de años.

“Esto va juntando todo lo que yo también quiero a futuro. No quiero que esto me dure sólo 3 meses, ojalá de 3 a 30 años, o sea pensar más a futuro que lo que voy a hacer este fin de semana”, cerró.