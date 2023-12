Comparte

Tras semanas de espera, Daniela Aránguiz finalmente concretará su ingreso al reality 'Tierra Brava' de Canal 13, en donde se encontraría con Luis Mateucci y la Chama.

Así, la panelista de 'Zona de Estrellas' reencontrará con el argentino, con el cual mantenía un affaire, antes de ingresar al encierro.

Sin embargo, este último habría gestado una 'cercana' relación con Alexandra Méndez, mejor conocida como 'La Chama', por lo que es una interrogante lo que ocurriría con el arribo de la exesposa de Jorge Valdivia.

Así, en el último capítulo del programa, la venezolana y el trasandino conversaron sobre el arribo de Aránguiz, y fue la mujer quien lanzó una dura advertencia a la comunicadora.

La 'advertencia' de la Chama a Daniela Aránguiz

"Si me viene a pelear, le voy a pelear. Me dolería perder la amistad, no quiero terminar mal", explicó Mateucci.

Por otro lado, la Chama sumó: "Si tú me dejas de lado, te voy a dejar de lado también. Yo no soy una h… delante de nadie".

Finalmente, expresó: "Te estás enredando con una mujer que tiene hijos, divorciada. Yo no le voy a decir nada, pero si esa h… se mete conmigo, la mato".

Aquí puedes revisar el momento: