Comparte

Como era de esperarse, los exjugadores de Gran Hermano han aprovechado su fama para realizar eventos en diferentes clubes nocturnos del país.

Uno que no estaría haciendo estos shows sería Francisco Arenas, más conocido como Papá Lulo, lo que ha generado bastante revuelo entre los televidentes.

Por ello, en una entrevista en Zona de Estrellas, el exjugador explicó que si bien la primera vez que abandonó el programa le fue bien con esos espectáculos, ahora la gente lo quiere ver en compañía de La Pincoya.

“La primera vez anduve por varios lados, incluso dejé algunos postergados, pero no quería ingresar la segunda vez, porque me pregunté: ‘¿Voy a salir mejor, peor o igual?’”, comentó en Zona de Estrellas, según lo consignado por Página 7.

Tras ello, explicó lo siguiente: “Voy a ser honesto, yo creo desde que salí con eventos, está en conversaciones, porque la gente quiere que los haga, pero con la ‘Pincoya’, los dos; pero resulta que yo no quiero molestarla porque está en otra cosa”.

Asimismo, agregó “estoy esperando a ver qué sucede. Si hay eventos bien, y si no hay, bien también.

Luego, comentó que antes de ingresar al reality él se dedicaba a arreglar camiones y más, por lo que los eventos no serían su prioridad.

“Yo no nací en eventos, mi vida no fue en eventos; me muevo igual en lo mío (...) Yo arreglo camiones, esta semana fui y me gané unas lucas por ahí, entonces esas cosas son complementarias. Tengo 62 años, no me voy a volver loco, me lo tomo con calma”, cerró el exparticipante de “la casa más famosa del mundo”.