Este viernes fue publicado el informe de la autopsia del actor estadounidense Matthew Perry, recordado por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, tras fallecer el pasado 28 de octubre a sus 54 a帽os.

Seg煤n lo revelado por el informe elaborado por la Oficina m茅dico forense de Los 脕ngeles, el actor muri贸 "como resultado de los efectos agudos de la ketamina", f谩rmaco utilizado para tratar la depresi贸n y la ansiedad, y "un posterior ahogamiento".

El mismo se帽ala que "con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre 'post mortem', los principales efectos letales ser铆an tanto la sobreestimulaci贸n cardiovascular como la depresi贸n respiratoria", informa la CNN.

El actor, conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie de televisi贸n 'Friends', "estaba recibiendo terapia de infusi贸n de ketamina para la depresi贸n y la ansiedad", detalla la autopsia.

Perry, de 54 a帽os, fue hallado muerto en su casa de Los 脕ngeles (California, Estados Unidos), donde se habr铆a ahogado en el jacuzzi.

Si bien Matthew Perry se hizo mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los a帽os 90, tambi茅n ha aparecido series y programas como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing', entre otros.

Pero Perry no solo supo conquistar la peque帽a pantalla, sino que destac贸 tambi茅n por sus interpretaciones en largometrajes como 'Fools Rush In', 'The Whole Nine Yards', 'Three to Tango', 'The Kid', '17 Again' o 'Getting In'.