Comparte

Un inesperado obsequio fue el que recibió durante la jornada de hoy la periodista Priscilla Vargas, conductora del matinal "Tu Día" de Canal 13, en su cumpleaños.

Fue así, como en medio de múltiples sorpresas, cumplieron uno de los sueños de la comunicadora: aparecer en el Time Square, en Estados Unidos.

El comunicador José María Pino fue quien grabó la imagen en el lugar, donde se aprecia un video de Vargas en New York.

"Hace muchos días dijimos ‘la Pri es la estrella que alumbra en nuestro matinal todas las mañanas’ y el equipo del ‘Tu Día’ en Estados Unidos, con la complicidad de Chile, dijo ‘hagámosle un regalo especial a la Pri", expresó Pino.

La reacción de Priscilla Vargas

Luego de que se emitió el registro, la periodista no tardó en reaccionar con sorpresa: "No lo puedo creer, cómo lograron eso", expresó en primera instancia.

"Me puedo morir tranquila, me puedo morir mañana, me puedo morir", añadió luego, entre un alegre llanto.

Aquí puedes revisar el momento:

Cabe destacar que el periodista José Luis Repenning también tuvo especiales palabras para su amiga y colega, tras escribirle una carta.

"Todos te adoran y admiran, pero nadie más que yo...", fue parte de lo que expresó el comunicador,

Luego prosiguió: "No necesito que Michelle (Adams) me diga cómo va a estar el día, porque cada mañana a eso de las siete 7:50 cuando entras al estudio tengo clarísimo que para todo el equipo y en especialmente para mí el sol acaba de salir, mi corazón se alegra y por fin comienza un nuevo día cuando te veo. Te adoro".