Comparte

Recientemente, comenzaron a circular los rumores de que existía la posibilidad de que Gala Caldirola y Mauricio Isla retomaran su relación.

Todo esto, porque la española publicó en sus redes sociales un video de su hija Luz con la hija mayor de Mauricio Isla, Martina, quien estaba cumpliendo 9 añitos.

“Feliz cumpleaños Martina. Tu hermanita Luz y su mami te adoran!”, escribió la chica reality.

Tras ello, compartió una caja de preguntas en su Instagram y un cibernauta le consultó lo siguiente: “¿Volvieron con Mauro?”.

Frente a ello, Gala aprovechó la instancia para explicar la relación que tiene con el futbolista “creo que tienen que empezar a normalizar un poquito más que los padres pueden tener una buena relación, pueden llevarse bien, pueden compartir, pueden tener momentos en conjunto y eso no quiere decir que la relación se ha retomado”.

“Eso quiere decir que hay un amor que está por encima de cualquier tipo de relación, más allá de la pareja, que es el amor de familia. Así que no, no hemos vuelto, pero lo quiero mucho, lo respeto, me quiere y tenemos una niña preciosa en común”, cerró Caldirola.