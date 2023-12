Comparte

Sin duda la llegada de Daniela Aránguiz al encierro de Tierra Brava generó varias reacciones entre sus compañeros y también entre los televidentes.

En el último episodio, se pudo ver que la exesposa de Jorge Valdivia en una conversación con Luis Mateucci se refirió a los problemas que está teniendo afuera y entre ellos la denuncia por violencia intrafamiliar en su contra.

“Yo tengo mis problemas afuera y no me importa tener problemas aquí adentro. Mis atados que están en tribunales, mis atados donde los paso mal de verdad, que me dejan sin comer”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “tuve una audiencia dos días antes, heavy. Me puse a llorar mal y más encima yo estoy como ‘culpable’ por la agresión intrafamiliar. Yo nunca haber dicho nada, por años, y verme como una delincuente sentada en un tribunal. Verme en las noticias de un canal”.

Finalmente, expuso que ella en esa relación vivió muchos momentos complicados y ahora tiene que lidiar con este proceso judicial “no fue así tampoco (...) que me hayan acusado de violencia intrafamiliar cuando aguanté tantas hue... toda la vida…”.