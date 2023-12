Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez las protagonistas son Pamela Díaz y Francisca Undurragada.

Todo esto, porque “la fiera” comentó el desempeño que tuvo su compañera en la prueba individual y dejó en claro que no le habría gustado.

Recordemos que, Fran es del mismo equipo que Pamela y se convirtió en la segunda nominada de la semana por su actuación.

“Tenemos un punto ahí muy débil”, expuso Jhonatan Mujica.

Tras ello, Díaz dio su dura opinión “yo fui caminando al último pensando que había perdido y dije ¿para qué? (...) me dieron ganas de pegarle un puro… ‘es que me pesan las te...’, ‘es que me voy a pegar’”.

“No me sirve ella. Se tiene que ir del equipo verde”, agregó la conductora de “Hoy es hoy”.

Finalmente, sostuvo que al parecer era mejor para las competencias Daniela Aránguiz “es mejor que la Fran”.