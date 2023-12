Comparte

El tiktoker venezolano Alejandro Rojas se hizo viral en las redes sociales debido a su fuerte crítica hacia sus compatriotas por ser bulliciosos en las fiestas que realizan en su edificio.

El video que compartió en TikTok muestra los fuertes ruidos que provienen de los vecinos provenientes de su país, donde se aprecia el alto volumen de la música. De acuerdo a Rojas, estas imágenes fueron grabadas a eso de las 3:30 de la madrugada, al llegar a su casa.

"¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo le hablo a mis compañeros chilenos de que muchos aquí vinimos a trabajar, a ganar plata, a apoyar a nuestras familias, a hacer las cosas bien, cuando pasa esto?", cuestionó el tiktoker.

"Llegué a mi casa, a las 3 y media, al día siguiente tenía que entrar a las 7:00 de la mañana a mi trabajo. No dormí, no descanse", agregó.

También se preguntó: "¿Cómo yo le hablo y defiendo la manera de que nos den la oportunidad a todos los venezolanos de estar aquí legalmente cuando pasa esto?".

"Esto no fue solamente ese día, son casi todos los días y no solamente donde vivo", complementó.

"¿Cómo yo le explico a un chileno que somos gente de bien? Cuando son las 6 de la mañana y hay un montón de venezolanos en la calle, en la acera, jugando dominó (...) mientras beben cerveza, como si fuera el patio de su casa y bebiendo alcohol cuando está prohibido en la vía pública.

Y agregó: "Yo no doy ninguna oportunidad, no lo soporto yo y lo va a soportar el país... porque si nosotros mantenemos un bajo eprfil y demostramos que somos un aporte para este país y no una destrucción ... no nos van a dar la oporutnidad. Cambiemos esta manera de ser señores.

Recuerden que estamos en una casa que no es la nuestra, estamos de visita", complementó.

El video completo del tiktoker venezolano: