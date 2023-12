Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez el protagonista es Nicolás Solabarrieta.

Todo esto, porque sus compañeras le preguntaron sobre un supuesto amorío con Camilísima, la primera eliminada de la competencia, lo que no le pareció agradable.

En la instancia, Daniela Castro quiso ir más allá y le consultó directamente si es que se besaron o llegaron a tener relaciones sexuales.

Frente a ello, Solabarrieta, quien está en pareja con la Guarén, se limitó a responder lo siguiente: “¡No pregunten hueás!”.

“Yo no digo nada, un caballero no dice y no tiene memoria”, agregó.

Tras ello, Daniela Aránguiz comentó que fue Camilísima quien reveló que habrían tenido un affaire.

Finalmente, Castro expuso que posiblemente la exjugadora lo hizo con el fin de salir en los medios, por lo que habría utilizado a Solabarrieta.