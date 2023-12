Comparte

Este sábado, después de "Socios de la parrilla", Canal 13 transmitirá de manera especial, y a modo de homenaje, un episodio inédito y póstumo del programa “De tú a tú”, debido al reciente fallecimiento de la destacada y querida actriz nacional Carmen Barros.

Se trata de un capítulo grabado hace poco tiempo y que estaba considerado para ser parte de la próxima temporada del espacio de conversación conducido por Martín Cárcamo.

El también animador de "¡Qué dice Chile!" conversó con esta gran mujer que fue parte de la historia y de las artes en Chile, con más de 70 años de trayectoria profesional, con una vida fascinante y que destacó, entre muchos otros proyectos, como la primera “Carmela” de la icónica obra musical “La pérgola de las flores”.

Lo primero que conversó con Martín fue sobre la edad, “tienes 48 y yo tengo 98 años y me quedan dos para los 100. Es que mi padre murió a los 101, entonces a lo mejor heredo eso y le digo 'mira tata Dios, no me llames todavía'”.

La emblemática actriz, a sus 98 años, rememoró la historia de su familia, sus padres, sus tres hijos, sus rutinas y sus costumbres diarias: “No me interesa mucho la comida, me encanta el pan con mantequilla… de vez en cuando una copita de vino con el almuerzo” y agregó, “estoy un poco floja porque me da lata caminar. Soy feliz sentada y moviéndome dentro de mi casa”.

La apreciada artista tocó el piano y cantó la famosa canción de la “Carmela” sorprendiendo a su entrevistador.

Además, desclasificó que su padre conoció a Adolf Hitler en razón de su cargo diplomático. Fue en ese período donde Carmen habló con sus padres y les dijo “que era una estupidez estudiar cuando yo voy a ser cantante”. También contó que a los 15 años le confesó lo siguiente: “Lo lamento mucho, pero no quiero ir más al colegio, así que yo quiero clases en la casa de las cosas que necesito… y ellos me encontraron razón en mi pedido”.

Carmen Barros reveló en "De tú a tú" que su padre falleció a los 101 años y que uno de los momentos más duros de su vida fue la muerte de su madre a los 60 años: “A mi madre la tengo aquí, conmigo todo el tiempo, pienso en mi madre todo el tiempo, creo que ella está conmigo. Soy muy creyente... soy pecadora, pero creyente”.

En relación a la muerte, sentenció “odio la muerte, me parece que es la cosa más estúpida que existe. Siendo creyente, pienso qué lata más grande morirse, cuando no tenemos por qué morirnos si podemos seguir viviendo. ¿Por qué el tata Dios no viene para acá y juega con nosotros?”, y añadió “como soy muy creyente, tengo la seguridad que me voy a encontrar con todos”.

También conversó con Martín sobre sus amores, su marido Jaime Amunátegui, con quien tuvo tres hijos y una inestable relación, pero terminaron siendo muy amigos.

Luego, se volvió a enamorar y pensó en casarse, pero el hombre falleció en un accidente de automóvil. “Fue muy doloroso, fue terrible porque al día siguiente íbamos a salir con los niños. Murió de forma instantánea y salió desde mi casa... pero acepto todo lo que me pasó y tengo una gran tranquilidad porque sé que a todos me los voy a encontrar. Y sí, amaba mucho a esa persona”, manifestó.

Cambiando de tema, desclasificó que no le gustaban los hogares ni asilos para personas mayores, “yo tengo casa, yo quiero morir en mi departamento. Eso es lo que yo pediría. Ahora, si no va a ser así, no lo sé, pero prefiero no pensarlo, porque me carga la muerte”.

En relación a su carrera artística, su personaje ícono fue “Carmela” de “La pérgola de las flores” en el año 1960, que cambió su vida para siempre. A ella, al principio, no le gustó porque encontraba que no sabía nada de folclore.

Además, desclasificó que Isidora Aguirre, la autora de la obra, “estaba empecinada que yo no fuera la ‘Carmela’, porque encontraba que yo era demasiado refinada y tenía un poco de razón, porque yo me sentía falsa haciéndola”.

Junto a su larga carrera en el teatro, recordaron en "De tú a tú" su participación en inolvidables teleseries de Canal 13, como “Los títeres, “La intrusa” y “Acércate más”, además de su participación en diversos programas, como “Martes 13” y “Noche de gigantes”. Asimismo, rememoraron su rol protagónico en la versión chilena de la serie “Los años dorados”, en el ex UCV-TV.

Para terminar el episodio, y que el público podrá ver este sábado, recibió sentidos y cariñosos saludos de sus pares, como Anita Reeves, Héctor Noguera, María Elena Duvauchelle y un destacado mensaje de Valentín Trujillo.