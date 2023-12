Comparte

Begoña Basauri reveló que su primer beso lo dio a nada más y nada menos que un actual ministro de Gobierno.

La actriz fue invitada a Sin Editar, programa de YouTube de Pamela Díaz, en donde ‘la Fiera’ la sometió a su tradicional cuestionario con preguntas de todos los ámbitos de la vida.

En este contexto, la ex Tierra Brava le consultó aspectos sentimentales a la intérprete detrás de Herminia en ‘El señor de la querencia’, en particular, por su primer beso. Lo que no se esperaba Díaz es que Basauri respondiera que su primer beso lo dio a un actual ministro.

El primer beso de Begoña

La actriz advirtió que su respuesta iba a ser tendencia, ya que posee un alto cargo público: “Aquí te golpeo. En ese instante éramos compañeros de colegio, no era nada de nada”, comenzó explicando.

Díaz no dejó pasar la respuesta y le exigió que le entregara detalles de quién se trataba. “Hoy día es el ministro de Energías (...). Hoy día es ministro, Diego Pardow”, confesó Basauri.

“¡Búsquemoslo!”, respondió de inmediato ‘la Fiera’ y agregó expresivamente: “¡Tu primer beso fue con el ministro de Energía!”.

“La foto no lo ayuda, pero era hermoso. Él y su hermano llegaron de España. Era bien guapo cuando éramos chicos”, detalló la actriz sobre el secretario de Estado.