Comparte

Natalia Améstica, exmánager de Tirone José González Orama, cuyo nombre artístico es Canserbero, confesó que asesinó al rapero venezolano.

En la declaración que dio ante la Fiscalía de Venezuela, también expuso que mató a Carlos Molnar el año 2015.

"(...) Se dio la oportunidad para hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, como dos blíster de Almpram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse somnoliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello", es parte de lo dicho por Améstica.

"(...) quien me ve es Tirone, y se preocupa mucho pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado", añadió.

Tras ello, sumó que "sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del Sebin, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio”.

La fiscalía determinó que Natalia Améstica asesinó a Canserbero y a Carlos Molnar, luego de drogarlos con Alpram, primero apuñalo a carlos y luego a Canserbero pic.twitter.com/F047D2AnWK — Harley Monseguileman (@harleymonse1) December 26, 2023