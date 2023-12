Comparte

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la solicitud de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, de incluir a grupos armados como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a las mesas de diálogo para solucionar el conflicto en la Macrozona Sur del país.

"Todavía no ocurre lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir, que es que tiene que haber un diálogo de alto nivel, en que primero tienen que estar sentados a la mesa todos, absolutamente todos, no puede faltar nadie, Nos guste o no nos guste su posición" fueron parte de los dichos de Contreras al respecto.

"Creo que tendrían que estar. Hay que establecer una suerte de tregua y hacer un alto en las acciones de violencia, pero hay que sentarlos a la mesa para poder resolver los problemas que tienen o que levantan, porque, si no, van a seguir marginalmente con los actos de violencia", añadió.

Gobierno remarca que el diálogo "no es con la pistola sobre la mesa

Al respecto, la ministra Vallejo señaló que el Ejecutivo siempre ha estado dispuesto a dialogar para buscar soluciones concretas al conflicto, sin embargo, afirmó que desde la CAM no existen señales de querer dialogar.

“Como dijimos siempre, y lo reiteramos ahora, nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar. No podemos dialogar con quienes no están dispuestos a dialogar”, remarcó.

“Hasta el momento no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo. Si es que hay actores que que tienen realmente disposición a dialogar, y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, es que vamos a conversar. Porque lo central es entregar soluciones que sean compartidas para que logren ser estables en el tiempo", agregó la ministra.