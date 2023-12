Comparte

Sorpresivamente cuando Angélica Sepúlveda llegó a la casona de Tierra Brava se hizo muy amiga con Alexandra Méndez, más conocida como la Chama.

Ahora al parecer todo eso habría cambiado, ya que en el último episodio del programa, la oriunda de Venezuela en una conversación con Junior Playboy expuso que no entendía a la “Fierecilla de Yungay”.

“No la entiendo, le dijo a Pamela que me golpeara. Después dice que quiere venir a hablar. No la voy ni a mirar, no la entiendo”, aseguró la Chama.

Finalmente, la jugadora continuó con su discurso de odio contra Angélica “está loca, vive su propio reality”.