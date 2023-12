Comparte

En el reciente episodio de Tierra Brava, Daniela Castro y Uriel protagonizaron una tensa discusión.

Todo esto en medio de una actividad de cocina, donde los jugadores debían preparar en duplas una comida que tuviese fusionada la cultura china y peruana.

En la instancia, Dani le comentó a sus amigas, Guarén y Pamela Díaz, que el dominicano ya no era muy atento con ella y que estaban distanciados.

Tras ello, Dani decidió acercase y aclarar su situación, a lo que él se mostró bastante confundido y le confesó que había quedado molesto con una declaración de una tarotista que fue al encierro, la cual aseguró que ella terminaría ella reality con otro jugador.

“¿Por qué no me dices las cosas?”, le respondió la exMaster Chef y Uriel solo se limitó a explicarle que no le decía nada, porque ella siempre se enojaba.