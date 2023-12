Comparte

Faltan pocos días para que termine este año 2023 e inicie el 2024, por lo que la tarotista Vanessa Daroch compartió predicciones de lo que se viene.

"Este año es de crecimiento y nacimiento en lo económico. Si tiene pensando independizarse o generar una pyme, es el año. Así que sin miedo. Es el momento de comenzar a cumplir sueños y hacer cosas nuevas", inició comentando.

Luego continuó, señalando que para alcanzar las metas, "tenemos que juntarnos con personas que sean afines a lo que queremos realizar".

Sin embargo, no todo es positivo en lo que ve para el 2024, ya que afirmó que un fuerte sismo sacudirá el territorio nacional.

La alarmante predicción de Vanessa Daroch

"En este momento, están todos los sismólogos atentos porque hay un enjambre sísmico en el Biobío", inició comentando la tarotista en 'La hora de jugar'.

Luego cerró: "Este año sí va a venir un evento especial. Viene un evento… no sé por qué me suena el número 7, 7 y algo grados. No asustarse, pero sí este año se viene algo, pero lo veo más hacia el norte".

La predicción de Daroch sobre Pamela Díaz

La mística hace unos días fue invitada al programa digital de Pamela Díaz, en donde se refirió al futuro amoroso de la animadora.

En este sentido, Vanessa sorprendió tras apuntar a que la 'Fiera' tendría una relación con alguien menor que ella.

"Te viene a enseñar mucho, no es el éste lo descarto, es menor en edad, pero muy grande de acá, es una persona muy inteligente", fue parte de lo que expresó en la oportunidad.