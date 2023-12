Comparte

La animadora Pamela Díaz publicó un nuevo video a través de las redes sociales, donde se mostró en compañía de la tarotista Vanessa Daroch.

Fue en este sentido donde la mística predijo cómo vendría el 2024 de la 'Fiera', deteniéndose en su vida amorosa.

Así, Daroch señaló que vendrá 'alguien menor' que Díaz a su vida. "Te viene a enseñar mucho, no es el éste lo descarto, es menor en edad, pero muy grande de acá, es una persona muy inteligente. No es algo fijo, no es como se van a conocer y se casan", reveló Vanessa.

Tras esto, Daroch lanzó la última carta, que correspondía a la de Los Amantes: "Te salió la carta de Los Amantes, es mucho amor, es de ser partner, de reírte. No es nadie de tu pasado, no es volver con alguien, es nuevo. Es alguien que te ha visto hace mucho tiempo, una persona que te tiene echado el ojo", aseveró.

¿Pamela Díaz vuelve a estar enamorada?

"Tiene sus lucas, tiene su vida resuelta...", cerró la tarotista, lo que generó una pregunta de Díaz: "¿Tiene tierra?", ante lo cual Vanessa señaló que es chileno, tiene empresas y tiene un apellido muy particular.

Por último, reveló que este hombre llegaría a la vida de Díaz muy pronto, en específico, durante la quincena de febrero.

Finalmente, Daroch expresó: "Es alguien menor que tú, pero se ve… al ponerlos a los dos juntos, tú te ves mucho menos que él. No en tema físico, él tiene presencia. Te va a llamar la atención, al conocerlo te va a encantar y no te va a importar que sea menor, estoy hablando de un menor 2 ó 3 años".

Aquí puedes ver el capítulo completo: