Yamila Reyna es muy activa a través de las redes sociales y suele compartir varias fotografías.

Esta vez no fue la excepción, ya que la comunicadora aprovechó su Instagram para hacer una emotiva reflexión de lo que fue el 2023 para ella, reconociendo que tuvo altos y bajos.

“Podría hacer un mix de fotos y decir que fue un gran año, etc. Pero como siempre, prefiero decir la verdad”, comenzó diciendo.

“Fue un año que me arrancó más lágrimas de las que hubiese querido. Donde me vestí de entereza para enfrentar al mundo, donde fingí ser feliz más de una vez frente a una cámara y simulé ser indestructible, mientras la vida me golpeaba casi al knockout”, agregó.

En la misma línea, dejó en claro que también le tocó vivir cosas buenas “no todo fue tan malo… Coseché éxitos, amigos y aprendí de mí. Fue el año que más puso a prueba mi fortaleza, mi resiliencia y mi integridad. Qué orgullo me da ver que me pudieron romper por fuera, pero me demostré que por dentro sigo siendo de una sola pieza. Me quedo con lo vivido, lo aprendido y lo enseñado”.

“Me despido de este año agradeciendo por los grandes patrimonios que me ha dejado: mis amigos (tengo los mejores), mi familia y el amor de ustedes que me eligieron tantas veces dejándome entrar a sus casas a través de una pantalla”, añadió

“Llenaron mi alma y han hecho que termine este 2023 con una sonrisa en el corazón. Gracias Dios, gracias vida, gracias Chile”, cerró la argentina.

