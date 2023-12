Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Angélica Sepúlveda y Luis Mateucci.

Sin duda la llega de Daniela Aránguiz a la casona no dejó indiferente a nadie y uno de los que se vio más afectados fue el argentino, ya que se vio obligado a romper su vínculo con “la chama” para volver a los brazos de la exesposa de Jorge Valdivia.

En ese sentido, Angélica en una conversación con Junior Playboy comentó que lo que hizo Luis con la oriunda de Venezuela no fue lo correcto.

“A mí me puedo caer muy mal la ‘Chama’, pero algo así no se le hace a una mujer, jamás (...) El hu… entró acá, se agarró a la ‘Chama’ para tener pantalla, entró la Daniela y no le dijo nada”, comenzó diciendo.

Tras ello, arremetió sin filtro con el capitán del ahora equipo verde “eso es ser un mari… no tener pantalones”.

Finalmente, Junior se sumó a las palabras de su compañera y dio a entender que a él tampoco le pareció bien la actitud de Mateucci frente a este situación.