Hoy en “¡Qué dice Chile! Prime”, el programa animado por Martín Cárcamo tendrá nuevamente a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, los equipos que se enfrentarán estarán compuestos por dos duplas de famosos junto con sus hermanos. La primera de ellas, el equipo “Gormelo”, estará formado por la actriz Karla Melo, acompañada por su hermana Kamila, y el actor “Pipo” Gormaz, junto a su hermana Bárbara; la segunda, “Motomami”, estará integrada por el fotógrafo Jordi Castell acompañado por su hermana María José, y la actriz Javiera Acevedo, con su hermano Andrés.

Acerca de su relación con Jordi, María José, quien es repostera de profesión, asegura que ve al fotógrafo como una figura paterna. “Mi hermano es ese papá-hermano que todos quisieran tener, tenemos una relación que cualquier hermana menor quisiera tener con su hermano mayor. Se basa en la admiración, protección, respeto, lealtad, solidaridad y el respeto mutuo”, indica.

Prueba de ello es que precisamente hoy María José lanza la segunda versión de su expo de dermocosmética “Intrépidas”, que contará con la animación de Jordi. “Él es mi rostro oficial. Además de mostrar los mayores avances en dermocosmética, vamos a incluir un conversatorio con profesionales de la salud mental y emocional sobre la autoestima”, adelanta.

Es una persona sin maldad

Por su parte, Javiera Acevedo presentará a su hermano Andrés, quien asegura que es la mejor persona del mundo. “Es una persona sin maldad, que nunca te va a decir que no a nada. Yo me encuentro con gente en la calle y me dicen ‘¿Tú eres la hermana del Andrés Acevedo?’ ¡Él es el famoso! La gente lo adora”, sostiene la actriz sobre su hermano.

Andrés ha tenido experiencia previa actuando como extra y en spots comerciales para diversas marcas, pero hoy por primera vez acompañará a su hermana en pantalla. “En pandemia me fui a vivir con ella y grabamos cosas para redes sociales. Además hicimos un piloto juntos para una sitcom que nunca salió al aire, llamada ‘Vida de locos’”, cuenta Andrés sobre su experiencia previa.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Gantz, que está dedicada al tratamiento de fisuras labio palatinas, entregando rehabilitación integral, de calidad y oportuna, sin límites de edad, procedencia, previsión, diagnóstico o situación socio-económica.