Muchos conocen a José Antonio Neme por su rol como periodista y por la forma en la que se desempeña en su trabajo, sin embargo, se sabe muy poco sobre su vida privada.

Recientemente, el comunicador en una entrevista con la revista Sarah habló sobre su vida personal y también, de su lado más sentimental.

En primera instancia, Neme se refirió a su forma de ser y a sus relaciones de amistad “soy súper solitario. Pero no lo digo desde un lugar victimista; me encanta tener contacto con poca gente, mientras menos, mejor. No soy una persona que disfrute los vínculos humanos de una manera tan intensa, no soy un tipo que necesite muchos amigos y muchos conocidos. Una casa llena de gente me perturba”.

Tras ello, agregó que no le gusta hablar sobre sus amigos “no lo revelaría en una entrevista. Pero no necesito mucha gente para sentirme apapachado, no necesito grandes grupos de amigos que peregrinen a mi casa para que escuchen mis problemas. Tengo una red de apoyo justa, escogida con pinzas, y otra red que he descartado porque no me sirven”.

Por último, se refirió a su vida amorosa y reconoció que no le gusta ventilar ese aspecto de su vida.

“Es absolutamente irrelevante, no me siento cómodo, y no tiene ninguna importancia para las personas que me ven o ven el programa el que yo cuente que tengo penita porque terminé (...) No entiendo a las personas que publican fotos de mucho amor, y después de mucho sufrimiento, no les creo”, explicó.

En la misma línea, añadió “tampoco me siento cómodo diciendo que Pedrito o Juanito, y que estamos juntos, y que se le llene el post de mil comentarios. Creo que abrir esa puerta no tiene ninguna importancia, y yo no quiero compartir ni mi cama, ni mi bolsillo, ni mi plato con el resto; son cosas íntimas”.