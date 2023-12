Comparte

Pamela Díaz fue víctima de su hija, Trinidad Neira, quien le lanzó una ácida broma sin filtro. El momento pudo ser visto por los seguidores de "La Fiera" en uno de sus recientes videos publicados en YouTube.

En el registro, auspiciado por una casa de apuestas, Pamela participa en una cena navideña junto a su retoña. Además, hay varias reconocidas figuras como Sebastián Ramírez, Arturo Longton y Julio César Rodríguez.

En medio de su despacho, Pamela utiliza un cotillón navideño de reno. Pasados unos minutos, señala: "¿Tengo cachos?".

"Hue… ¡¿Por qué no me dijeron?! Me sentí como la Daniela Aránguiz por un rato", agrega.

Lo anterior fue rápidamente respondido por Trinidad, quien expresa: "¡Así los cuernos tiene…!".

Pamela se tomó la broma con humor. "¿Qué dijiste? ¡De tu padre, de tu padre!", le dijo a su hija.

"Así los cuernos ¿De quién? De su padre. ¿De quién más va a ser?", cerró Díaz.

