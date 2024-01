Comparte

Sin duda Karen Paola cerró el año 2023 de muy buena manera, ya que regresó a la música con el reestreno de su canción “Dime”.

Ahora, la cantante en conversación con HoyxHoy reveló que uno de sus sueños sería presentarse en el Festival de Viña del Mar y hacer vibrar a sus seguidores con sus éxitos.

“Me quiero preparar para eso, porque la Quinta es un escenario muy importante. Ya lo viví por un par de minutos y es avasallador cómo se siente”, comenzó diciendo.

Cabe recordar que, Karen se subió al escenario de la región de Valparaíso para la Teletón de este año.

“Ahora entiendo porqué le dicen ‘El Monstruo’. Fue demasiado emocionante, así que quiero vivirlo y me voy a preparar para poder hacerlo el día que me toque, porque sé que me va a tocar”, aseguró.

En la misma línea, la intérprete de “Sin tu amor” se refirió a lo que se viene ahora para su carrera profesional y de lo que ha sido volver a trabajar con las canciones que hicieron cantar a su público hace ya 10 años.

“Agradezco no tener esos videos de antes, no sé si habrían envejecido bien. En cambio ahora lo puedo hacer como yo quiero, soy dueña de mi proyecto y de cómo darle vida a cada una de las canciones. Si le pasó a Taylor Swift. ¿Por qué no me iba a pasar a mí? Si bien son historias distintas, hay una pedida del público para traerlas de regreso. En mi caso, la gente me pidió que esa música estuviera en las plataformas”, detalló.

Finalmente, concluyó “tendría que haber invertido en volver a hacer música, pero quizás música nueva no más. Pero era como una deuda muy pendiente que yo tengo con mi público. O sea, era imposible que no estuvieran dentro de mi feed de artista en Spotify o en YouTube o en todas las plataformas musicales que existen ahora”.