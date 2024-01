Comparte

En el próximo capítulo de Podemos Hablar participará como invitado Roberto Cox y hablará sobre diferentes episodios de su vida.

En la instancia, le consultaron sobre su nueva faceta como DJ, la cual compartió el año pasado con sus seguidores.

“Hace 1 año me empezó a gustar, antes no me metía en una fiesta de música electrónica nunca. Yo era de cumbia y reggaetón. Hace 1 año atrás fui con unos amigos de vacaciones a Brasil y una noche la única fiesta que había en el lugar era de electrónica, donde iban conocidos nuestros”, comenzó diciendo.

“Fuimos, la pasamos súper bien, me gustó, me empecé a meter en el mundo y volviendo de las vacaciones a Chile, me convencieron de hacer el curso. Empecé a hacer el curso y me encantó”, agregó.

Tras ello, comentó que muchos le dijeron que quizás su profesión como periodista no sería muy compatible con la música “algunas personas me dijeron ‘¿no tienes miedo de que esto no vaya de la mano? Ser periodista que da noticias, reportero y poner música en fiestas, con todo lo que eso significa ¿no tienes miedo de que eso te pueda jugar en contra? ¿Que alguien en el canal te diga, oye, para un poquito?’”.

“Les dije: ‘¿pero qué tiene de malo poner música en una fiesta?’. Yo creo que todos tenemos una faceta profesional y nuestra vida privada donde también nos gusta pasarlo bien con amigos”, sentenció Cox.