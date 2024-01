Comparte

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de "Podemos Hablar"; en donde se encontrará de invitada Paula Pavic, expareja de Marcelo Ríos.

En el espacio de CHV repasará diversos momentos de su vida, y en especial se referirá al polémico quiebre que tuvo con el exnúmero uno.

Pavic repasará la extensa relación que mantuvo con el tenista por 16 años, con el cual tuvo cinco hijos.

Sin embargo, en el programa de CHV se referirá al presente, hablando de la relación que mantiene Ríos con Christin Chelsea, una joven modelo de 18 años.

"Ella se pone así en su Instagram, pero el apellido es Roberts. Ella es la hija de su personal trainer", revelará en el programa.

La revelación de Paula Pavic

Luego sumará: "En septiembre estuvimos de vacaciones todos juntos, con ella y sus papás. Se supone que ahí no pasaba nada. Siento que esa también es una de las razones por la que tomamos la decisión, porque yo veía que él estaba con su vista en otro lado, no me refiero a ella en específico, pero sí siento que yo no era lo suficiente para él".

El conductor Jean Philippe Cretton le preguntará directo: "Según entiendo, Marcelo va con su nueva pareja a la casa ¿qué te parece eso?".

Ante esto, Pavic señala: "A mí me da lo mismo siempre y cuando tengamos los mismos derechos si estamos en la misma casa, en el fondo, si él decide que él puede traer a quién quiera a su casa, no creo que sea justo que yo no pueda traer a quién yo quiera a mi casa, a mi mamá, por ejemplo".

Por otro lado, afirmó que ella no actuaría de la misma forma. "Es que yo no lo haría, yo no lo haría por respeto a él y a mis hijos, no lo haría. Yo creo que no lo dejaría entrar, obvio, pero tampoco yo lo haría", aludiendo a que si bien están separados, continúan viviendo en el mismo lugar.